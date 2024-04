Bordighera, domenica 14 aprile torna la Fiera delle Anime: tante le iniziative in programma

Domenica 14 aprile a Bordighera si terrà la Fiera delle Anime, inizialmente prevista il 10 marzo e rimandata a causa delle avverse previsioni meteo: dalle 9.00 alle 18.00 la Spianata del Capo diventerà il centro di una grande festa con bancarelle, street food e tanta animazione.

Ci sarà la fattoria didattica, che accoglierà i bambini per fare la conoscenza con cavalli, pony, asini, pecore, capre e altri piccoli amici, mentre nel pomeriggio un falconiere consentirà di vivere l’esperienza unica di avere sul proprio braccio un rapace come l’aquila reale, l’avvoltoio, il gufo delle nevi e quello africano, il barbagianni. I più piccoli potranno anche scoprire i giochi di una volta, partecipare a laboratori pensati per stimolare creatività e manualità, scatenarsi con la baby dance e scegliere come mascherarsi con il truccabimbi.

Al divertimento di tutta la famiglia penserà il Family Circus di Fortunello, Marbella, Mirtilla e Clorofilla, con numeri di giocoleria, equilibrismi ed esilaranti gag comiche e, poiché la musica è ingrediente importante di ogni festa, la Banda di Borghetto San Nicolò sfilerà nel pomeriggio in Spianata del Capo.