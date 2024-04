Sanremo, domenica appuntamento con il contest di Unojazz&Blues

Unojazz&Blues per il secondo anno consecutivo ripropone il Contest, iniziativa dedicata ai giovani talenti provenienti da tutta Italia che avranno l’occasione di esibirsi a Sanremo nel corso di una serata evento il prossimo 8 settembre!

Il Contest fa parte dell’Unojazz&Blues uno dei più importanti Festival del settore che si tiene ogni estate nella città dei fiori.

Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico, è sponsor ufficiale dell’Unojazz&Blues Contest per Giovani Talenti e del Festival Unojazz&Blues. Due iniziative che incarnano l’impegno di Unoenergy nel promuovere il territorio in cui opera, l'arte e la creatività, nonché nell'ispirare e supportare le generazioni future, riflettendo i valori condivisi di innovazione, diversità e sostenibilità, che sono al centro delle attività del Gruppo.

Sul palco della rassegna ogni anno si esibiscono i più grandi nomi del panorama nazionale e internazionale come le leggende John McLaughlin, Ron Carter, Herbie Hancock, Billy Cobham, YellowJackets , Nine Below Zero e giovani promesse come il virtuoso Matteo Mancuso.

Per questa edizione targata 2024 Unojazz&Blues apre le porte a giovani talenti con un evento interamente dedicato agli artisti emergenti.

Le iscrizioni apriranno ufficialmente il 15 aprile e si chiuderanno il 15 giugno e sono aperte a band e solisti di età compresa tra i 15 e i 40.

I partecipanti saranno selezionati da una giuria di esperti ed i finalisti si esibiranno il prossimo 8 settembre sul palco dell’Unojazz&Blues. Nel corso della serata saranno decretati i tre trionfatori della seconda edizione del Contest Unojazz&Blues. In palio borse di studio e promozione del loro brano.

L’iscrizione al contest è gratuita. Regolamento e modulo di adesione li trovate sul sitowww.unojazzandblues.it

Ma le novità non sono finite. Nel corso dei prossimi mesi, in collaborazione con importanti scuole di musica italiane, si svolgeranno showcase e masterclass.

Primo appuntamento il 7 aprile alle 11.30 in Piazza Borea d'Olmo a Sanremo, con lo showcase delle batterie coordinato da Dimensione Musica e M.M.I. Vallecrosia, uno show a cui possono partecipare tutti i musicisti del territorio.