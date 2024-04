Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, Moreno: "A Sanremo realizzare centro diurno/residenziale"

"Oggi, il 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il mio appello è rivolto a sostenere le persone e le associazioni che si trovano ad affrontare questa problematica" - dice il consigliere comunale a Sanremo Ethel Moreno.

"A fronte dei numeri in crescita di persone autistiche e delle criticità ancora presenti in Italia, un ringraziamento deve essere rivolto alle famiglie e alle associazioni del nostro territorio che, nonostante le difficoltà, si impegnano a dare supporto ed a realizzare progetti volti alla interazione e inclusione dei ragazzi con autismo. Ma è necessario rendersi conto che occorre fare di più da parte delle Amministrazioni pubbliche" - sottolinea - "Occorre, a mio parere, da parte di un’Amministrazione che voglia davvero promuovere lo sviluppo di un intervento sistematico a favore dei ragazzi e delle loro famiglie, farsi parte attiva di un progetto esistenziale articolato durante le diverse fasi della vita".

"Proprio perché la presa in carico di una persona è un percorso graduale, occorre quindi garantire forme di assistenza diverse durante tutto il corso della vita, a partire dalla scuola per arrivare al mondo del lavoro, senza abbandonare i familiari con lo smarrimento di quello che sarà il 'Dopo di noi'” - afferma - "Uno dei temi urgenti che dovranno essere affrontati a Sanremo e per i quali mi farò portavoce sarà la realizzazione, in sinergia con gli enti preposti e associazioni, di un centro diurno/residenziale da realizzare sul nostro territorio con l’obiettivo sia di garantire il passaggio dall’età evolutiva alla vita adulta con la massima autonomia possibile sia di organizzare servizi educativi e inclusivi per i bambini al fine del loro inserimento e della loro socializzazione, dando nel contempo supporto alle famiglie".