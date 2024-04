Triora: da borgo delle streghe ad 'Accademia del Piacere', in arrivo il più noto attore hard italiano

Preparatevi a un'esplosione di sensualità e mistero: Triora, il borgo ligure noto come il "paese delle streghe", si trasforma nell'Accademia del Piacere con l'arrivo di un noto (se non il piu’ noto) attore italiano del mondo hard (su cui il nome per il momento manteniamo il riserbo anche se è sempre più difficile mantenere il segreto) e del suo nuovo reality show. Tra vicoli pittoreschi e atmosfere magiche, l'iconico maestro del piacere svelerà i segreti dell'eros in un contesto intrigante e ammiccante.

L'Accademia del Piacere: dimenticate le streghe: a Triora sorge una nuova scuola, dove l'arte della seduzione e del piacere saranno insegnate da uno dei più grandi esperti del mondo. L’Accademia del Piacere, offrirà un'esperienza unica e coinvolgente, esplorando le diverse sfumature dell'eros in un ambiente suggestivo e carico di mistero.

Lezioni di sensualità, rituali afrodisiaci e prove di coraggio: cosa succederà all'Accademia del Piacere? Lezioni di sensualità, rituali afrodisiaci e prove di coraggio metteranno alla prova i concorrenti, che impareranno a conoscere se stessi e a esplorare i propri desideri in un contesto sicuro e divertente.

Triora: un set perfetto per un reality di passione: l'antico borgo di Triora, con le sue case in pietra, i vicoli bui e le atmosfere magiche, offre la cornice ideale per un reality di passione e mistero. Le suggestive location del borgo saranno protagoniste del programma, regalando al pubblico immagini mozzafiato e momenti di grande sensualità.

Un'occasione imperdibile per Triora: l'Accademia del Piacere non è solo un reality show, ma un'occasione imperdibile per Triora di promuovere la sua bellezza e il suo fascino a un pubblico internazionale. La serie, infatti, sarà distribuita in tutto il mondo, attirando l'attenzione di turisti e curiosi.

L'Accademia del Piacere a Triora: un connubio intrigante tra sensualità, mistero e bellezza. Un reality show che non solo intratterrà il pubblico, ma lo farà anche riflettere sull'importanza del piacere e della scoperta di sé.