Riviera Trasporti: Alessandro Mager "Pronti a collaborare, ma gli altri devono fare la loro parte"

“In provincia di Imperia e in Liguria, per l’importanza che riveste, Sanremo gioca un ruolo fondamentale in ogni settore della Pubblica Amministrazione. L’allineamento con l’Ente Provincia e gli altri Comuni è cruciale per la gestione dei servizi condivisi e per fare ragionamenti strategici che vadano oltre ai nostri confini comunali”.

Interviene in questo modo il candidato a sindaco Alessandro Mager. “Per quanto riguarda Riviera Trasporti – prosegue - il Comune di Sanremo ha già fatto una parte importante nel risanamento della società attraverso la valorizzazione del deposito di San Martino. Operazione che ha permesso il salvataggio della società. Regione, Provincia e gli altri Comuni devono a loro volta fare la loro parte ed è noto che il nostro territorio è stato ed è più penalizzato di altri. Da Sindaco, in primo luogo mi occuperò delle esigenze di bilancio del Comune e della Casa da Gioco, evidenziando che il buon funzionamento di Sanremo e del Casinò sono prioritari in quanto fonti dell’economia turistica di tutto il territorio. Se saremo in equilibrio, dovremo prima di tutto sanare le criticità territoriali del nostro Comune e in seguito eventualmente supportare il risanamento di RT, operazione che richiede un approccio puntuale e condiviso, con il coinvolgimento di tutti i comuni dell’imperiese che ne beneficiano”.

“Mi impegno a collaborare – termina Mager - per finalizzare un piano industriale orientato al salvataggio e al rilancio di Riviera Trasporti, purché con fondamenta solide, obiettivi precisi e misurabili, servizi di qualità. Non è più possibile continuare ad arginare piccole emorragie senza una visione d’insieme credibile e sostenibile nel tempo”.