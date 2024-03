Sanremo: ladro seriale romeno rubava di notte spostandosi in taxi, è stato rimpatriato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno rimpatriato un 36enne romeno, in esecuzione di un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto della per motivi di pubblica sicurezza, con l’ordine di accompagnamento alla frontiera del Questore.

L’uomo, negli ultimi mesi, si era reso responsabile di un numero impressionante di reati contro il patrimonio, scoperti nelle indagini del Commissariato, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale e private. Diversi i furti a bordo di auto e alcuni ai danni di esercizi commerciali. Il romeno è stato accompagnato alla frontiera di Torino.

Il malvivente operava prevalentemente di notte, spesso utilizzando il taxi per gli spostamenti da una zona all’altra di Sanremo o delle cittadine limitrofe per portare a termine i propri reati. Tra novembre dello scorso anno e gli ultimi giorni, gli sono stati attributi 25 tra furti e tentati furti ad autovettura, oltre 11 tra furti e tentati furti in esercizi commerciali. Il bottino era spesso di pochi euro o altri oggetti (occhiali) rinvenuti a bordo auto, mentre consistente il danno arrecato a coloro che subivano i furti.

Numerosi sono i procedimenti penali pendenti a suo carico in Procura e, nel maggio del 2023, era stato arrestato e sottoposto a ben due misure cautelari in carcere in tempi diversi poi sostituite. Ad agosto è stato sottoposto ai domiciliari, da dove a novembre è evaso. E, guarda caso, è stata subito notata una escalation di furti a bordo auto, prevalentemente compiuti con il taglio della guarnizione del finestrino e, talvolta, con la conseguente rottura del relativo vetro.

A fine gennaio è stato arrestato in flagranza di reato, pochi minuti dopo il tentato furto a bordo di un’auto in via Anselmi, ripreso dalle telecamere cittadine che hanno registrato tutto.