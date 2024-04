Ospedaletti: scontro tra due auto stanotte sull'Aurelia, mezzi distrutti e due persone in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questa notte verso l’una sull’Aurelia ad Ospedaletti nel quale si scontrati due mezzi, una Audi ed una Smart.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze e i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno dovuto utilizzare un divaricatore e le cesoie per tagliare le lamiere della vettura che non permettevano all'autista della Smart di uscire.

Una volta aperto un varco tra le lamiere, operando in sinergia con il personale sanitario, è stata estratta dall'abitacolo la giovane conducente, poi portata in ospedale in codice giallo di media gravità.

I mezzi incidentati e l'area, nella quale erano stati coinvolti anche una vettura e un furgone parcheggiati, sono stati messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri.