Sanremo: previsto maltempo domani sulla nostra provincia, rinviata l'inaugurazione del point di Fellegara

La presentazione del point elettorale del candidato a sindaco Fulvio Fellegara, inizialmente programmata per domani pomeriggio, è stata rinviata.

La decisione è stata presa considerando le previsioni meteorologiche avverse che rendono impraticabile l'organizzazione dell'evento.

La nuova data per la presentazione del point è fissata per sabato 6 aprile sempre in via Escoffier (statua di Mike). “Non vediamo l'ora di accogliervi numerosi – evidenziano dal comitato elettorale - per condividere questo momento importante per l'intera coalizione”.