“I soldi del Casinò devono restare a Sanremo”, la risposta del Partito Democratico al presidente della Provincia

Netta presa di posizione del Partito Democratico di Sanremo rispetto alle provocatorie parole del Presidente della Provincia Claudio Scajola, che attribuisce alla città di Sanremo il fatto di non contribuire a sufficienza al sostegno di Riviera Trasporti. Per cui, secondo Scajola, si dovrebbe attingere agli incassi e guadagni del Casinò di Sanremo per aumentare l'esborso economico della città matuziana.

“Il Partito Democratico di Sanremo - si spiega nel comunicato - ricorda al Presidente della Provincia quanto la Città dei Fiori abbia già impegnato proprie risorse per il sostegno a Rt, tra queste la variante che permette a Riviera Trasporti la vendita del deposito degli automezzi in zona San Martino, che dovrebbe fruttare alla Società tra gli 8 e i 9 milioni, a fronte di un conferimento da parte della Provincia delle colonie di Nava, valutate circa 5 milioni, ma che per adesso sono solo sulla carta.

Quindi il Partito Democratico sottolinea come Sanremo abbia ‘già dato’ e fatto la sua parte e rimanda al mittente la provocazione del Presidente della Provincia, rimarcando comunque il fatto che i proventi del Casinò siano messi a disposizione della città di Sanremo e che possano trovare impiego per migliorare i servizi, l'arredo urbano e lo stesso trasporto pubblico.

Ricorda inoltra che l'utilizzo dei profitti di una partecipata per coprire i debiti di un'altra, viola i principi fondamentali di gestione finanziaria e rappresenta un approccio errato, che ostacola lo sviluppo industriale, sintomo di una visione obsoleta e di mancanza di una prospettiva strategica che potrebbe essere migliorata attraverso l'adozione di approcci più innovativi e sostenibili.

Pertanto, il Partito Democratico chiede alle altre forze politiche cittadine, soprattutto di centrodestra e di destra, come intendono valutare le parole di Scajola, che sino a prova contraria è un membro di rilievo del centrodestra e si pone a sostegno di alcuni candidati”.