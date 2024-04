Elezioni Amministrative a Sanremo: Mager all'Annonario "Servono forme di rilancio condivise" (Foto)

“Al Mercato Annonario di Sanremo ho incontrato diversi commercianti che mi hanno presentato una situazione di disagio dovuta alla crisi della struttura”. Sono le parole del candidato a sindaco, Alessandro Mager, dopo una visita nella struttura commerciale matuziana.

“E’ un vero peccato – prosegue - perché il mercato annonario è un luogo importante per Sanremo, non solo per il commercio ma anche e soprattutto come luogo di promozione della produzione agricola ed eno-gastronomica, un vero prodotto turistico, frequentato dai francesi in visita quotidiana e dagli stranieri”.

“Occorrerà prevedere delle forme di rilancio condivise – termina Mager - per ricreare quel clima di soddisfazione che consentirà ai commercianti del Mercato Annonario di lavorare meglio”.