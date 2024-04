L'Isiss Fermi-Polo-Montale con il plesso di Bordighera virtualmente all'Esa

“Verso l’infinito ed oltre” è stato un approfondimento, svolto dal plesso Montale con le docenti di materie scientifiche del liceo scientifico OSA, offerto agli alunni grazie a Discover ESA Live: una porta d'accesso all'universo dell'ESA pensata per le scuole, una nuova piattaforma destinata a ispirare la nuova generazione di professioniste e professionisti della scienza, dell'ingegneria e dell'astronomia, avvicinando più che mai le meraviglie dello spazio alle aule scolastiche. Un nuovo strumento per fornire un modo innovativo per diffondere la conoscenza dello spazio e dell'Agenzia Spaziale Europea.

Il giorno 27 marzo 2024 gli studenti del triennio del plesso Montale di Bordighera dell’ISISS Fermi-Polo-Montale si sono collegati a questo evento “Verso l’infinito ed oltre” e hanno partecipato al concorso a domande sul tema presentato, ebbene Sinagra e Giordano, entrambi alunni di 5T, si sono aggiudicati rispettivamente il terzo e il quarto posto.

Bravi ragazzi e brave le professoresse che hanno saputo stimolare i loro allievi con attività interessanti e formative.