Sanremo: lavori all'acquedotto del Roya, corso Trento Trieste rimarrà chiuso per tutto il mese di aprile

Corso Trento Trieste a Sanremo chiusa per un mese. Si tratta della decisione dell’ufficio viabilità del Comune di Sanremo, per consentire alla ditta ‘Rebora Costruzioni’ di eseguire lavori di scavo per la posa della nuova tubazione dell’acquedotto.

Si tratta di un lavoro che va a proseguire quello eseguito fino ad oggi tra lungomare Salvo D’Acquisto e la prima parte di corso Trento Trieste fino al Morgana. La chiusura si è resa necessaria in quanto, nonostante il tubo verrà sistemato sotto la ‘ciclabile bis’ che da tempo è diventata un parcheggio con strisce blu, la ditta ha bisogno anche della strada per movimentare i mezzi.

Corso Trento Trieste, quindi, chiuderà dalle 8 del 2 aprile (martedì prossimo), alle 19 del 30 aprile e, su tutta la carreggiata stradale, sarà vietato il transito, la sosta e la fermata con la disposizione di rimozione forzata. I proprietari di parcheggi privati potranno accedere lentamente e, in uscita procedere in contromano rispetto al classico senso di marcia.

Saranno apposti cartelli anche in corso Nazario Sauro, di fronte ai ‘baretti’, per fare in modo che i mezzi diretti verso Levante e intenzionati ad utilizzare la via che sarà chiusa, a scendere verso il sottopasso Croce Rossa. Si tratta di un importante lavoro per l’acquedotto di tutta la provincia, anche se serviranno sacrifici importanti alla circolazione per l’intero mese di aprile.