Sanremo: solidarietà alimentare, dal Comune 70 mila euro per 27 famiglie

Sono 27 i sanremesi che riceveranno il contributo del Comune per gli interventi di solidarietà alimentare. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno recentemente stilato la graduatoria degli aventi diritto, un elenco sempre più nutrito specie post emergenza Covid, quando molte famiglie si sono ritrovate in difficoltà prima del tutto inimmaginabili.

Ogni anno sono ingenti le somme che il Comune destina agli interventi sociali, dai 200 mila euro per i portatori di handicap ai 35 mila euro per i casi di disagio sociale, passando per i 75 mila euro per l’assistenza dei minori.

In questo caso l’amministrazione ha previsto un contributo pro capite di 2.570 euro per ciascuno dei 27 beneficiari. Il totale, quindi, ammonta a 69.390 euro.

Il progetto si incrocia con l’Emporio Solidale del Palafiori, un progetto portato avanti da Comune e Caritas con la collaborazione di diversi supermercati di zona per consentire a chi è in difficoltà, tramite una apposita card, di poter fare la spesa a prezzi calmierati e accedere così ai beni alimentari necessari. Un’iniziativa che ha avuto una grande utilità sociale nel periodo della pandemia e nel suo post, quando tanti sanremesi sono dovuti ricorrere ad aiuti anche solamente per fare una banale spesa. Una mano tesa a chi è in difficoltà, nella speranza che sia sempre un primo passo verso la risalita.