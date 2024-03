Successo per la presentazione de "Stel. Dalla Stel alla Riviera Trasporti: 80 anni di filobus a Sanremo"

Sala Incontri del Museo civico di palazzo Nota a Sanremo gremita ieri per la presentazione da parte dell’’associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cote del libro di Stefano Alfano e Enrico Nigrelli “Stel. Dalla Stel alla Riviera Trasporti: 80 anni di filobus a Sanremo.

Il portavoce di Esprit il Cav. Alessio Rossi ha sottolineato l’importanza di ricordare una pagina importante dei trasporti della Riviera, che molti sanremesi vorrebbero ancora in piena efficienza almeno nel circuito cittadino. Per Esprt erano presenti il vicepresidente dott. Marco Mauro, i componenti del Direttivo dott.sa Maria Laura Vitali e dott. Vincenzo Mario Farina.

'Dalla Stel alla Riviera Trasporti. 80 anni di filobus a Sanremo': Storia dei trasporti elettrici a Sanremo, dal 1913 ad oggi. Dalla tranvia alla moderna filovia, e l'evoluzione della rete e dei rotabili nei decenni del novecento e del 2000.

I primi 80 anni di una delle reti filoviarie più lunghe e più belle d’Italia, i colori bianchi e blu con l’ippocampo sulle fiancate hanno caratterizzato i filobus della Stel per più di 40 anni.

Il libro analizza in dettaglio la rete, l’esercizio e tutti i modelli filoviari: dai Fiat 656, che inaugurarono il servizio nel 1942 al rinnovamento della flotta degli anni ’80 e ’90 sotto la gestione della Riviera Trasporti, fino ai recenti Solaris Trollino.

Oggi il filobus storico Fiat 2411 n. 29 del 1958 è il prezioso testimone dell’epoca d’oro della Stel. Non viene dimenticato il tram che diede il via nel 1913 all’esercizio in trazione elettrica.

Un tuffo tra passato e recente presente guardando alle sfide viarie che furono affrontate a partire dai “sogni” dei fratelli Vincenzo e Roberto Marsaglia 1904 quando vollero dare vita alla Società Tramvie Elettriche Sanremo -litorale appunto la Stel.