Cna Imperia attacca il governo: “Affonda una categoria fondamentale per l'economia nazionale”

“È con profondo sgomento che CNA Imperia Costruzioni prende atto dell'ultimo colpo inferto al nostro settore da parte del Governo. La decisione improvvisa e insensata di cancellare la cessione del credito e lo sconto in fattura per i Bonus edilizi rappresenta un duro colpo per le imprese di costruzione e per l'economia nazionale nel suo complesso”. Così interviene Luciano Vazzano, segretario territoriale di Cna Imperia.

“La nuova stretta del Consiglio dei Ministri non solo mina le fondamenta delle imprese del settore, ma colpisce anche i progetti che hanno un impatto sociale significativo, come quelli rivolti al terzo settore e alla ricostruzione nelle zone colpite dai terremoti - aggiunge Vazzano - è incredibile come il Governo possa ignorare il valore di questi interventi e l'importanza di sostenere le comunità colpite da tragedie naturali. L'effetto di questa decisione sarà devastante. Le imprese di costruzione, già alle prese con normative restrittive e una crescente incertezza, subiranno pesanti conseguenze. Non solo vedranno ridursi le loro opportunità di lavoro, ma saranno costrette ad affrontare una nuova ondata di confusione e caos normativo”.

“È urgente una chiara e coerente strategia di supporto al settore delle costruzioni da parte del Governo. Chiediamo un immediato ripensamento di questa decisione e un dialogo costruttivo con le parti interessate per trovare soluzioni che possano favorire la ripresa economica e sociale del Paese - aggiunge Marco Zagni, presidente di CNA Imperia Costruzioni - CNA Costruzioni resta vigile e determinata nel difendere gli interessi delle imprese e dei lavoratori del settore. Non possiamo permettere che il nostro settore, già duramente provato dalle sfide degli ultimi anni, venga ulteriormente messo in ginocchio da decisioni irrazionali e dannose”.

“Chiediamo al Governo di agire con responsabilità e lungimiranza, affinché il settore delle costruzioni possa continuare a svolgere il suo ruolo cruciale nell'economia italiana e nella ricostruzione del tessuto sociale del Paese” conclude Vazzano.