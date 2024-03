Sanremo: frana di ieri prima di Borello, situazione più grave del previsto e possibile riapertura sabato sera

E’ più grave del previsto la frana che, nella tarda mattina di ieri, si è abbattuta su strada Senatore Ernesto Marsaglia, tra Pian della Castagna e Borello. Sembra infatti che, per garantire l’incolumità di chi transita sulla via che da Sanremo porta a San Romolo e monte Bignone, la stessa dovrà rimanere chiusa almeno fino a sabato ma lo stop potrebbe essere ancora prolungato.

Servono infatti i controlli dei rocciatori e la successiva perizia dell’ingegnere incaricato per dare il via libera alla riapertura. Ieri, lo ricordiamo, lo smottamento di terreno sulla parete sovrastante, aveva fatto cadere alcuni enormi massi che, fortunatamente, non hanno colpito nessun mezzo in transito ma hanno parzialmente distrutto l’asfalto e il guard-rail sottostante.

Oltre all’intervento di somma urgenza per la sistemazione del fondo stradale e della protezione a valle (oltre alla rimozione di terra e massi) ora servirà quello dei rocciatori, che dovranno verificare la situazione della zona a monte da dove è sceso lo smottamento. Non è da escludere che debba essere anche installata una rete protettiva e, in questo caso, i tempi si allungherebbero ulteriormente.

Intanto la strada verrà chiusa al traffico con una serie di new jersey in cemento, per evitare passaggi di mezzi rischiosi che, purtroppo, ieri sera e questa mattina si sono registrati. Quindi partiranno i lavori che, nella migliore delle ipotesi potrebbero far riaprire la strada (almeno a senso unico alternato con semaforo) da sabato prossimo. Altrimenti si potrebbe rischiare di passare a dopo Pasqua.

Intanto, per ora, i residenti di Borello, Bevino e San Romolo che devono raggiungere casa, hanno solo le alternative di passaggio da Coldirodi, Perinaldo o (strada decisamente più lunga) da Ceriana, via monte Bignone.