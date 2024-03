Vertice Ato idrico, Federalberghi Sanremo soddisfatta: "Troveremo intesa per far risparmiare gli imprenditori del settore"

In occasione dell’incontro svoltosi ieri mattina nel palazzo della Provincia, con il commissario dell’Ato Idrico Claudio Scajola, i sub commissari e i vertici di Rivieracqua, incentrato sulla delicata questione della bollettazione, per la Confcommercio della provincia di Imperia sono intervenuti il Direttore provinciale Luca Erba e il Presidente di Federalberghi Sanremo Silvio Di Michele. Il presidente Di Michele ha tracciato il punto sulla situazione.

“La riunione è stata positiva e ci sembra che si possa trovare una collaborazione con l’Ato idrico e conRivieracqua,spiega il Presidente di Federalberghi Sanremo Silvio Di Michele, per vagliare degli accorgimenti per poter far risparmiare commercianti e albergatori, per quanto riguarda le bollette. Abbiamo in programma un’altra riunione con i vertici di Riveracqua, per verificare tecnicamente dove si può andare ad incidere per trovare forme di risparmio sulle bollette, che, allo stato attuale, portano cifre non sostenibili. Dobbiamo trovare assolutamente una soluzione affinché queste bollette siano meno impattanti nell’economia delle aziende. In parallelo stiamo affrontando anche il discorso della rateizzazione dei pagamenti, che, per cifre elevate come quelle che si sono già viste, non sono liquidabili in un’unica soluzione".

"Ringraziamo i vertici dell’Ato, a cominciare dal Commissario Claudio Scajola e i vertici di Rivieracqua, conclude, per l’occasione che ci hanno dato per spiegare e affrontare i nostri problemi e auspichiamo di poter trovare un accordo per risolvere le problematiche in essere”.