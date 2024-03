Bordighera, concluso il corso di I livello di Aspi Riviera dei Fiori: cena di gala all'hotel Parigi

Cena di gala all'hotel Parigi di Bordighera con i sommeliers di AMS (Association Monegasque Sommeliers) e ASPI Riviera dei Fiori (Associazione della Sommellerie Professionale Italiana) in occasione della consegna degli attestati agli aspiranti sommeliers che hanno partecipato al corso di I livello di Aspi Riviera dei Fiori. L'evento enogastronomico andrà in scena martedì 2 aprile alle 19.30.

Saranno presenti per AMS il presidente Dominique Milardi e i suoi soci sommeliers monegaschi, per l’ASPI Italia il presidente Giuseppe Vaccarini, il presidente onorario ASPI Piero Sattanino e per l’Aspi Riviera dei Fiori il coordinatore Davide Roagna, il direttore dei corsi ASPI Riviera dei Fiori Salvatore Papalia e il sommelier dell’hotel Parigi Davide Sattanino, oltre ai soci ASPI, ad amici e colleghi ristoratori ed albergatori.

"Questo incontro è stato organizzato nello spirito di una sempre maggiore collaborazione tra le due associazioni ed è un’occasione professionale per poter apprendere e approfondire sempre più le caratteristiche organolettiche dei vini e dei cibi, nonché soffermarsi sul 'food & beverage' proposto dal ristorante dell’hotel Parigi in collaborazione con l'azienda Jolanda de Colò, l'azienda Agricola Antico Zafferano, l'azienda Agricola Antico Frantoio Grillo e l'azienda Ca’ del Santo" - fa sapere Piero Sattanino, presidente onorario ASPI, World’s Sommeliers Champion ASI e vincitore del II° Concorso Internazionale ASI.

"Nel corso della serata l’ASPI Riviera dei Fiori consegnerà ai futuri mastri coppieri un attestato di 1° livello come aspiranti sommeliers" - dice il direttore dei corsi di ASPI Riviera dei Fiori Salvatore Papalia - "Seguirà per chi lo desiderasse un corso di secondo livello con il traguardo di mastro coppiere e, a seguire, un 'tutorato' con esame finale per essere sommelier professionista".

"Il mondo della sommellerie non si ferma solo in Italia" - afferma il presidente onorario ASPI Piero Sattanino - "L’ASPI essendo l’unica associazione italiana di sommeliers che è socia nell’ASI (Association de la Sommellerie Internationale), che racchiude ben 70 nazioni del mondo, dà la possibilità a tutti i propri soci a un inserimento nel mondo lavorativo mondiale. Assieme, nello spirito di fraterna amicizia portiamo alto il valore del buon vino del mondo".