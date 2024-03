Elezioni Amministrative: Roberto Berio si autosospende da Sanremo On "Non voglio strumentalizzazioni"

“Mi autosospendo dalla presidenza di ‘Sanremo On’, per lasciare l’associazione fuori dalle beghe politiche e da eventuali strumentalizzazioni che potrebbero trovarsi nella campagna elettorale”. Sono le parole di Roberto Berio, presidente della rete di imprese.

La carica, fino al 30 giugno prossimo, verrà presa Flavio Alborno, ora vice presidente. Contestualmente si è autosospesa Altea Lattuada, anche lei nel direttivo e che sarà candidata nella lista ‘Rolando Sindaco’.

“Nella lista di Fratelli d’Italia – prosegue Berio – si candida mio genero, Davide Verrando, e quindi preferisco evitare qualsiasi coinvolgimento della rete di impresa che comprende circa 60 aziende della nostra città. Negli ultimi tempi abbiamo sempre investito nella città e vogliamo tenere l’associazione fuori da strumentalizzazioni”.

“In questo modo – ha detto Berio – sarò anche libero di esprimere le mie idee ed i miei pensieri. Abbiamo in merito tracciato alcuni punti, in una assemblea generale (che li ha approvati all’unanimità), frutto di pensieri dei diversi commercianti matuziani”.

La rete di impresa si occupa di turismo e commercio: “A nostro avviso manca la vera ‘mission’ della città, ovvero se vuole rivolgersi a un turismo giovane o meno. Vogliamo capire dove portare Sanremo e, soprattutto, la programmazione che è mancata in questi anni. L’esempio clamoroso è quello del corso fiorito, saltato per anni e quest’anno annunciato solo due mesi prima. Come se il Carnevale di Venezia o la Festa dei Limoni di Mentone, fossero organizzati due mesi prima. E non si può programmare nella domenica delle Palme. Abbiamo una permanenza media di 1,5 giorni dei turisti negli alberghi e, quindi, tutte le manifestazioni devono essere organizzate per allungare il soggiorno medio. La qualità della clientela si è notevolmente abbassata”.

Berio ha confermato di aver più volte chiesto all’Assessorato al Turismo di rimodulare il corso fiorito: “Bisogna creare il ‘Festival dei Fiori – prosegue – pensando ad una settimana di appuntamenti, ricalcando l’idea del Festival della Canzone, che tanto profitto regala alla città. Stessa cosa per la ‘Milano-Sanremo’, che dovrebbe vedere appuntamenti per diversi giorni”.

“Sul commercio – va avanti - bisogna mettere delle regole e rispettarle, ma evitando le problematiche ben note. C’è poi il caso ‘The Mall’ che avevano sostenuto anni fa, e così è stato. In centro non si vede più turismo di qualità con i clienti che vanno all’outlet e tornano a Montecarlo. Cerchiamo di evitare almeno che il commercio dei grandi magazzini cinesi invadano via Matteotti”.

“Sul piano politico – termina Berio - la mia non è una scelta che va a favore di uno o dell’altro. Non mi risulta, infatti, nessuno di ‘Sanremo On’ candidato con Mager mentre quattro lo sono con Rolando. Ci sono delle sensibilità diverse all’interno dell’associazione e non abbiamo mai voluto politicizzarla. Quando Sergio Tommasini (Canottieri) ha fondato ‘Anima’ senza consultarsi con l’associazione, lo ha fatto senza problemi. E la mia autosospensione è assolutamente non politica”.

Se la chiamassero come 'tecnico' in Giunta? "Si è addirittura parlato di una mia candidatura a sindaco ma, al momento, non è previsto. Se un giorno mi chiameranno per dare una mano, vedremo".