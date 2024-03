Trovare il sistema di prenotazione perfetto per il tuo ristorante italiano

Avendo il mondo culinario competitivo entro i suoi confini, l’Italia viene prima di ogni altra cosa. Il servizio di ristorazione eccezionale è solo metà dell'opera. Gestire le prenotazioni in modo professionale e offrire la comodità di effettuare prenotazioni online fanno parte dell'attività. Ma con così tante opzioni di sistema di prenotazione disponibili, come scegli quello giusto per il tuo ristorante italiano?

Lo scopo di questo articolo è quello di offrire linee guida e consigli sulle principali questioni da considerare per trovare, tra i tanti, il sistema di gestionale prenotazioni ristorante più appropriato per il proprio ristorante italiano, considerando il mercato italiano e le esigenze dei clienti italiani.

Caratteristiche essenziali per il successo

Prenotazione online semplice: l'ISTAT dice che intorno al 2023 il 70% delle prenotazioni verranno effettuate online. Pertanto, è obbligatorio un sistema di prenotazione flessibile che interagisca con il tuo sito. Trova un sistema con le caratteristiche:

Un modulo di prenotazione intuitivo e multilingue (con pieno supporto in italiano).

Opzioni di prenotazione flessibili, come la possibilità di specificare una richiesta per un tavolo all'aperto o un posto vicino al finestrino.

Integrazione con i social media del tuo ristorante per facilitare le prenotazioni dirette.

Gestione efficiente dei tavoli: in altre parole, un buon sistema di prenotazione dovrebbe aiutarti a massimizzare l'utilizzo dei tavoli riducendo al contempo le mancate presentazioni. Cerca le funzionalità che lo fanno.

Una planimetria digitale del tuo ristorante per visualizzare la disponibilità dei tavoli in tempo reale.

Tavoli specifici esatti in relazione alla prenotazione possono essere allocati e assegnati automaticamente dal sistema in base alle dimensioni del gruppo e alle preferenze dei posti a sedere.

Gestione delle liste d'attesa per accogliere in modo efficiente i clienti walk-in.

Integrazioni con altri sistemi: un buon sistema di prenotazione dovrebbe essere tale da integrarsi con il tuo punto vendita (POS) e altri software che gestiscono la gestione dei tuoi ristoranti. Non dovrai inserire la stessa prenotazione in sistemi doppi; quindi, ti salvano da errori e perdite di tempo coinvolte nel farlo.

Costi e modelli di prezzo

I sistemi di prenotazione adottano tipicamente uno dei seguenti modelli di prezzo:

Abbonamento Mensile: Nonostante il modello sia per natura ripetitivo, il prezzo varia in base alla qualità del servizio che viene poi determinata dal numero di posti a sedere nel ristorante che il cliente utilizza.

Commissioni di transazione: alcuni sistemi prevedono costi intermedi per le parti coinvolte per ogni prenotazione elaborata sulla loro piattaforma.

Modello Freemium: i sistemi sono piuttosto vari e offrono un piano gratuito con opzioni di base e le loro funzionalità avanzate sono disponibili nei piani a pagamento.

Considera i sistemi, notando le spese di transazione e le tariffe mensili o qualsiasi altro costo nascosto all'interno dei costi generali descritti da ciascun sistema. Il sistema più economico non è sempre la scelta migliore.

Usabilità e supporto

Interfaccia utente progettata per la semplicità: questo fattore significa che il tuo sistema deve avere un'interfaccia user-friendly rispetto al personale, che potrebbe non essere esperto nelle competenze high tech.

App mobile per i clienti: trova un sistema che l'app mobile dei clienti, facile da usare, sia sempre disponibile ai clienti. Comanda un'app mobile intuitiva dove possono utilizzarla ovunque e in qualsiasi momento per comandare le prenotazioni. La mie app estarà in Italiano e avrà anche funzionalità d'ispezione dei menù e di commenti.

Assistenza clienti italiana: assicurati che il sistema di prenotazione selezionato disponga dell'assistenza clienti italiana. Ciò può essere indispensabile se ci sono difficoltà da risolvere o se è necessario qualche tipo di aiuto.

Case Study: Aumenta le prenotazioni con il sistema giusto

Due mesi dopo i primi due mesi di funzionamento con il nuovo sistema di prenotazione, il famoso ristorante tradizionale toscano a Firenze, Trattoria Il Mulino, ha registrato un aumento delle prenotazioni online del 25%. Il sistema ha reso più semplice per i clienti gestire il ristorante attraverso la loro amichevole interfaccia mobile in italiano. Inoltre, l'integrazione con il POS ha eliminato l'inserimento manuale delle prenotazioni, migliorando l'efficienza operativa.

Conclusione

Decidere il giusto sistema di prenotazione per il tuo ristorante italiano significherebbe uno sguardo molto coscienzioso a ciò che servirà al meglio i membri del tuo staff e i tuoi clienti. Con tali priorità, si può essere sicuri di trovare un sistema di operazioni semplificate, una migliore esperienza del cliente e, infine, il mercato che avrà successo in mezzo alla forte concorrenza all’interno del mercato italiano.