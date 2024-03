Svizzera Vs Dubai: parola a Daniele Pescara

Quando si parla di Paradisi Fiscali, per gli italiani è sempre stato facile pensare alla vicina Svizzera. Tuttavia, dopo scandali, chiusure e requisiti proibiti, aprire un conto corrente in Svizzera è diventato impossibile. L’unico vero Paradiso Fiscale del 2024 è Dubai: ne abbiamo parlato con Daniele Pescara, il finanziere veneto che da più di 10 anni vive e opera stabilmente nell’Emirato, accompagnando spalla a spalla gli imprenditori italiani, e non solo, interessati a Investire a Dubai.

Aprire un Conto in Svizzera: i limiti

Se hai considerato l'idea di aprire un conto bancario all'estero, è probabile che tu abbia preso in considerazione i cosiddetti paradisi fiscali.

Ma attenzione, le apparenze possono ingannare!

I tradizionali rifugi per gli investitori, come le Isole Cayman, Malta o le Bahamas, non sono più le destinazioni sicure che un tempo erano.

Sono ora sotto il radar delle autorità finanziarie, e la loro affidabilità è stata messa in discussione.

La Svizzera, da parte sua, non è più la roccaforte di riservatezza finanziaria che un tempo era considerata.

In questo contesto, c'è chi suggerisce di considerare Dubai come destinazione per l'apertura di un conto corrente.

Tra questi, vi è Daniele Pescara, fondatore della Società Daniele Pescara Consultancy che, da un decennio supporta i più avveduti investitori, italiani e non, che desiderano Aprire una Società a Dubai.

Investire in Svizzera: perché non farlo

Con l'adesione al Common Reporting Standard (CRS), la privacy dei conti bancari svizzeri non è più garantita.

Sebbene sia teoricamente possibile aprire un conto in Svizzera senza essere residenti nel Paese, ci sono limitazioni significative.

La riservatezza del cliente non è più garantita, e molte banche svizzere hanno chiuso le porte ai nuovi clienti stranieri.

Quindi, Aprire un conto in Svizzera è legale, ma è soggetto a un rigoroso monitoraggio fiscale”.

Tutti i conti esteri devono essere dichiarati annualmente, e la Svizzera ha sottoscritto accordi di trasparenza fiscale con altri Paesi.

Nonostante le sfide, la Svizzera continua ad essere considerata una destinazione attraente per i risparmi.

Tuttavia, è importante essere consapevoli dei limiti e delle incertezze che questa scelta comporta.

L'Apertura di un Conto a Dubai: i vantaggi

Gli Emirati Arabi Uniti offrono una privacy senza pari per i conti bancari, rendendoli una destinazione allettante per gli investitori che cercano protezione e riservatezza.

La protezione della riservatezza degli investitori è massima negli Emirati Arabi ed è questo uno dei principali motivi per cui Investire a Dubai nel 2024 è sempre più conveniente.

Dopo gli scandali scoppiati in Svizzera, le alternative per investire non sono mancate.

Tuttavia, tra Paesi in Black List e altri attenzionati dalle Autorità Finanziarie di tutto il mondo, ecco che gli Emirati Arabi rimangono l’unico territorio che assicura il massimo beneficio senza rischi”.

Oltre a questo, poi, i vantaggi di Aprire un Conto a Dubai sono innumerevoli, infatti, gli UAE:

- presentano un’economia fiorente;

- hanno una moneta stabile;

- godono di un mercato in perenne espansione;

- prevendono una burocrazia snella;

- hanno una politica funzionale e di supporto;

- forniscono i più avanguardisti servizi sociali.

