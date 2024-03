Sanremo: frana sulla strada per San Romolo, iniziati i lavori ma rimarrà chiusa fino a domani sera (Foto)

Rimarrà chiusa almeno fino a domani sera strada Senatore Ernesto Marsaglia, bloccata da una frana da mezzogiorno di questa mattina, tra Pian della Castagna e Borello.

La decisione è stata presa dal Comune, di concerto con la ditta ‘Libra’, incaricata con il dispositivo della ‘Somma urgenza’ di intervenire immediatamente. I massi che sono caduti sulla carreggiata sono stati rimossi e la zona è stata messa momentaneamente in sicurezza. Serviranno però nuovi interventi che saranno messi in atto domani.

E’ prevista la sistemazione del manto stradale a valle, colpito dai massi caduti e reso impraticabile. Dovrà essere ripristinato il guard-rail, a sua volta colpito dai massi e saranno sistemati a monte della strada alcuni ‘new jersey’ in cemento che potranno bloccare eventuali cadute di terreno.

Servirà anche l’intervento dei rocciatori, che saranno chiamati nei prossimi giorni per la messa in sicurezza della parte sovrastante la strada, ovvero la parte franata. Se tutto andrà per il meglio, domani sera la strada sarà riaperta a senso unico alternato, con il passaggio a valle della carreggiata.

Solo quando sarà tutto messo in sicurezza si potrà riaprire a doppio senso. I residenti di Borello, Bevino e San Romolo saranno costretti, fino a domani a salire da Perinaldo o da Ceriana, attraverso Monte Bignone.