Incidente stradale, questa sera sulla Strada Provinciale 59 nella zona di Perinaldo. Due persone che viaggiavano a bordo di uno scooter sono finiti fuori strada.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze di Ponente Emergenza e della Croce Azzurra. Uno dei due è stato portato in ospedale a Sanremo in codice giallo di media gravità mentre, per il secondo è stato chiesto l’ausilio dell’elicottero ‘Grifo’, che lo ha trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.