Traffico in tilt in autostrada per materiali dispersi. E' successo nel pomeriggio odierno sull'A10 Genova-Ventimiglia.

Lunghe code e rallentamenti per 6 chilometri si sono formate in direzione Ventimiglia a causa del recupero carico tra l'area di servizio Bordighera e lo svincolo di Ventimiglia.

Per consentire il recupero del carico in sicurezza è stato, alla fine, chiuso il tratto di autostrada tra lo svincolo di Ventimiglia e lo svincolo del confine di stato.