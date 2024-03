Maltempo sul Ponente: nessun danno grave, oltre 100 millimetri di pioggia a Borgomaro e torrenti in crescita

Nonostante la pioggia battente, che è caduta nel corso della notte, al momento non si registrano particolari problemi. Un albero è caduto questa mattina in strada Termini ad Ospedaletti mentre, a causa della piena del rio San Pietro a Diano Marina dalle 6 di stamattina è chiuso, a scopo precauzionale, il guado. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

La pioggia continua a cadere e le precipitazioni dovrebbero terminare tra alcune ore. Alle 7 questa era la situazione: Borgomaro 102 millimetri, Ceriana 95, Montalto Carpasio e Bajardo 82, Apricale 79, Pieve di Teco 78, Triora 77, Pornassio e Castelvittorio 72, Airole 70, Dolcedo 65, Rocchetta Nervina 56, Pontedassio e Seborga 55, Sanremo 52, Dolceacqua 48, Imperia 45, Cipressa 44, Ventimiglia 35.

Nevica soprattutto sul basso Piemonte e sulle strade che portano al Nord. Neve viene segnalata sulla A6 Savona-Torino. Circa 40 centimetri sono caduti sulle località sciistiche mentre sulle strade è consigliato l'uso delle catene o degli pneumatici da neve.

Sono tutti in aumento i livelli di fiumi e torrenti nella nostra provincia anche se, per il momento non destano particolari preoccupazioni. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è a quota 1,81 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a 0,8 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina a Montalto è a 3,54 (livelli di allerta a 5 e 7) che in località Merelli a 2,18 (livelli di 3 per il giallo, e 4,5 rosso). Anche il torrente Armea, a Sanremo, è salito a quota 0,7 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 1,67 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 1,73 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita il Roya: ad Airole a 2,96 (giallo 3,9 e rosso a 5) mentre a Ventimiglia è a 0,65 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).