Incidente di ieri per il vice Sindaco Pireri: sta un po' meglio anche se la degenza sarà ancora lunga

E’ risultata fortunatamente negativa la Tac eseguita nel pomeriggio di oggi per il vice Sindaco di Sanremo, Costanza Pireri, ricoverata da questa notte all’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, a seguito dell’incidente occorsole intorno alle 19 di ieri sera, in corso Marconi nella città dei fiori.

Dopo le prime cure prestate al Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Borea’, i medici hanno preferito trasferirla al più attrezzato nosocomio pietrese dove i medici l’hanno sottoposta ad una serie di esami che hanno evidenziato una emorragia cerebrale che, dopo la Tac preoccupa un po’.

A parte le fratture craniche e quella a una tibia, sembra che Costanza Pireri sia in via di miglioramento, anche se la degenza ospedaliera sarà piuttosto lunga. E’ cosciente anche se ancora un po’ scossa e confusa per quanto subito. I medici del ‘Santa Corona’ si sono dichiarati ottimisti sul decorso, anche se per ora la prognosi per lei rimane riservata.