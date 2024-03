Pasqua con prenotazioni da tre giorni: Feliciotto "Normale quando è 'bassa' come quest'anno"

Sarà una Pasqua da ‘tutto esaurito’ per soli tre giorni, quella che Sanremo sta per vivere nel prossimo fine settimana. Come già anticipato nei giorni scorsi, la ‘colpa’ risiede soprattutto nella Pasqua ‘bassa’ che, come ogni volta, tiene lontani turisti che magari preferiscono la montagna.

E anche la nevicata di ieri sulle montagne del basso Piemonte, ovviamente favorirà le strutture ricettive di quelle zone, in luogo di località come Sanremo e l’intero comprensorio imperiese. Al momento le prenotazioni vanno dal venerdì al lunedì per alcuni e dal sabato al martedì per altri.

Camere stracolme tra venerdì e domenica mentre qualcuno allunga al lunedì o al martedì. Impossibile fare raffronti con la Pasqua dell’anno scorso che, essendo ‘alta’ è arrivata in aprile e, tra l’altro, molte località montane erano ormai senza neve.

La conferma ci arriva da Cristian Feliciotto, direttore dell’hotel Nazionale di Sanremo (Federturismo), che ha analizzato la situazione per la prossima festività in arrivo. Per ora non ci sono ancora movimenti per i prossimi ponti festivi: “Sono molto interessanti – ci ha detto in merito – e confidiamo in un buon lavoro con l’arrivo dei turisti in momenti sempre importanti per noi”.

Impossibile anche fare previsioni per l’estate, visto che le prenotazioni per città come Sanremo e l’intera provincia, negli ultimi tempi sono sempre ‘sotto data’ rispetto a quelle che vengono fatte per vacanze più esotiche o per le crociere.