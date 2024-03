Ventimiglia, il Liber Theatrum porta in scena una jam teatral-musicale (Foto e video)

Musica e teatro si fondono insieme a Ventimiglia per dare vita a uno spettacolo straordinario in occasione della Giornata mondiale del teatro. Il Liber Theatrum porterà in scena una jam teatral-musicale alla Moscabianca venerdì 29 marzo dalle 21.30.

"Una serata unica in cui ripercorrere i 'pezzi del cuore' interpretati dai nostri componenti per ricordare e ripercorrere i migliori spettacoli che Liber Theatrum ha messo in scena dal 2007, quando è nato, a oggi" - fa sapere il Liber Theatrum - "Musica, teatro e un drink, la bella serata è assicurata. L'ingresso è libero. Per informazioni contattare il 338 6273449".

L’Associazione Culturale “LIBER theatrum” nasce ufficialmente a Ventimiglia nel novembre del 2007. Lo scopo di “LIBER theatrum” è promuovere attività ed eventi culturali e ha come obiettivo primario quello di realizzare l’attività di organizzazione, produzione, distribuzione, presentazione e rappresentazione di spettacoli, incontri di arte varia e conferenze, in prevalenza teatrali, librari, musicali, di danza e ballo, cinema e fotografia. Mettendo a frutto la lunga e proficua esperienza acquisita e accumulata dal suo principale fondatore in quasi dieci anni di organizzazione e partecipazione a numerosissimi corsi e stage di recitazione teatrale (tutti tenuti e diretti da registi e attori di teatro e cinematografici professionisti) viene deciso di organizzare corsi (propedeutici) di recitazione, prima nell’ambito di altre associazioni e contesti culturali diversi, poi completamente ed esclusivamente sotto l’egida e con il marchio “LIBER theatrum”. Prende così il via un'intensa e ricca attività di organizzazione di corsi di recitazione teatrale per adulti, bambini e ragazzi, oltre che di nuove e originali collaborazioni con altre realtà culturali in diversi campi dell’arte. Da questa ricca esperienza nasce, alla fine dell’anno 2010 “Il teatro delle emozioni”, primo passo verso il vero e proprio futuro gruppo teatrale di “LIBER theatrum” che viene ufficialmente costituito nel 2011 con la messa in scena, da allora, di specifici e autoprodotti spettacoli teatrali.