Riva Ligure: dopo le 'Velelle' sulla spiaggia compaiono anche le 'Scarpette di Venere' (Foto)

Dopo le Barchette di San Giovanni, sulle spiagge di Riva Ligure, è comparso anche qualche esemplare di ‘Scarpette di Venere’, ovvero Cymbulia Peroni.

Sono comparse anche lo scorso anno e sono molto particolari per la loro forma e per il fatto di essere trasparenti. Impossibile da vedere mentre nuota in mare, le ‘Scarpette di Venere’ non sono facili da avvistare.

Non devono essere confuse con la ‘Velella Velella’ che, proprio la settimana scorsa ha fatto la sua comparsa a Riva Ligure. Sono lunghe poco più di sei centimetri ed hanno forma di una conchiglia cartilaginea e gelatinosa.

Sembrano di vetro e la nostra lettrice Isabella le ha fotografate sulla battigia di Riva.