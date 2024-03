Confermato il 'No alla diga di Glori': il sindaco di Badalucco "E' la vittoria di tutto il territorio imperiese"

C’è grande soddisfazione in Valle Argentina per l’annuncio di ieri del Presidente Scajola, sul ‘No’ definitivo alla diga di Glori. La conferma arriva dal Sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, che negli ultimi mesi ha sostenuto insieme ad altri colleghi le diverse prese di posizione dei residenti.

“Voglio ringraziare tutti quelli che si sono impegnati in questa lotta – ha detto – tra associazioni, sindaci ed anche il Consiglio provinciale, per una decisione corretta che rende merito a un territorio per un progetto calato dall’alto, non condiviso e con mille problematiche. Siamo felici che, in modo invece condiviso, il progetto è stato rinviato al mittente. Mi auguro che adesso l’ipotesi diga a Glori venga definitivamente archiviata e, invece, sarebbe bene che da qui iniziasse un percorso per tutto il territorio provinciale, con progetti alternativi e sostenibili, visto che anche l’Europa sta andando verso la decisione di liberare fiumi e torrenti dagli invasi”.

Matteo Orengo sostiene il reperimento di una soluzione che garantisse l’acqua a tutta la popolazione, ma con le giuste soluzioni: “Io non sono un tecnico – prosegue – ma ritengo che, seppur la prossima estate non dovremmo avere enormi problemi di approvvigionamento, si debba lavorare tutti insieme per trovare una soluzione buona per tutti”.

Rimarrete vigili sulla situazione? “Assolutamente si, ma io credo molto nel confronto e nella condivisione. Non si impone nulla e, se si condivide, i sindaci della provincia ed il Presidente della Provincia potranno trovare delle soluzioni. Il nostro obiettivo principale, oltre a garantire l’acqua a tutti, è anche quello di lasciare a figli e nipoti, dei territori autentici con un paesaggio naturale. Non voglio parlare di vittorie o sconfitte, perché siamo tutti vincenti contro un progetto vetusto e anti storico. Ha vinto un territorio intero e sono felice del fatto che anche il Presidente Scajola condivida questa visione, per chiudere questo capitolo e, tutti insieme, fare dei ragionamenti per individuare insieme la migliore soluzione possibile. Rispettando l’ambiente, il territorio e gli abitanti della provincia”.