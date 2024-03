Ventimiglia, posticipata la riparazione del guasto tra via Ruffini e via Vittorio Veneto: previsti disagi sino a domani

Rivieracqua comunica che, a causa del maltempo, l'intervento di riparazione della condotta idrica di distribuzione presente in via Ruffini all'incrocio con via Vittorio Veneto nel comune di Ventimiglia previsto nella serata di oggi martedì 26 marzo, è stato posticipato a domani mercoledì 27 marzo.

Le vie soggette a disservizio sono: via Roma (dall'incrocio con via Chiappori sino all'incrocio con via della Repubblica), via Ruffini, via Mazzini, via Sottoconvento, via Firenze, via Carso, via della Repubblica.