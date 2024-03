Richieste di integrazioni per il project financing sul lungomare Calvino e l'ex stazione: l’Amministrazione “Progetto di grande valore”

A seguito delle risultanze dell’istruttoria svolta, il dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Sanremo ing. Danilo Burastero ha disposto, come da normative vigenti, la sospensione dei termini per poter consentire al proponente alcune integrazioni richieste riguardo al project financing lungomare Calvino ed ex stazione.

In particolare, gli uffici hanno richiesto in questa fase la sospensione dei termini al fine di verificare la possibilità di apportare alcune modifiche alla proposta che consentano di conciliare gli aspetti economico-finanziari con, ad esempio, la durata della concessione, oltre ad una serie di questioni più ampie, di natura tecnica e di interesse pubblico, inerenti aspetti urbanistici e progettuali.

Si tratta di un passaggio essenziale nel percorso di confronto continuo su un’opera così importante e articolata portata avanti con la formula del project financing, al fine di conciliare le esigenze della parte pubblica a quella privata, nel rispetto di tutte le complesse normative previste dai codici di riferimento, e arrivare alla formulazione dell’interesse pubblico.

“Indubbiamente si tratta di un’opera di assoluto valore per la città – spiega l’amministrazione comunale – in primis per la creazione di un nuovo, grande parcheggio interrato con centinaia di posti nel centro cittadino e la riqualificazione del lungomare Calvino e tutta l’area dell’ex stazione. Ma, soprattutto, per la capacità del progetto di innestarsi su quello del restyling del porto e del bacino portuale - già approvato ed ora nella fase avanzata di aggiudicazione della concessione - rigenerando così idealmente l’intero fronte mare sanremese da corso Imperatrice e corso Nazario Sauro, in linea con la visione di sviluppo cittadina promossa in questi anni dal sindaco Alberto Biancheri. Confidiamo quindi che anche questo progetto possa trovare una positiva conclusione nei prossimi passaggi amministrativi”.