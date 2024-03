Mercoledì la presentazione de 'Stel. Dalla Stel alla Riviera Trasporti: 80 anni di filobus a Sanremo'

Mercoledì 27 marzo ore 16.00 nella sala Incontri del Museo civico di palazzo Nota a Sanremo l’associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cote presenta il libro di Stefano Alfano e Enrico Nigrelli “Stel. Dalla Stel alla Riviera Trasporti: 80 anni di filobus a Sanremo. ( dea3c edizioni) . Ingresso libero.

Stel. Dalla Stel alla Riviera Trasporti. 80 anni di filobus a Sanremo: Storia dei trasporti elettrici a Sanremo, dal 1913 ad oggi. Dalla tranvia alla moderna filovia, e l'evoluzione della rete e dei rotabili nei decenni del novecento e del 2000.

I primi 80 anni di una delle reti filoviarie più lunghe e più belle d’Italia, i colori bianchi e blu con l’ippocampo sulle fiancate hanno caratterizzato i filobus della Stel per più di 40 anni.

Il libro analizza in dettaglio la rete, l’esercizio e tutti i modelli filoviari: dai Fiat 656, che inaugurarono il servizio nel 1942 al rinnovamento della flotta degli anni ’80 e ’90 sotto la gestione della Riviera Trasporti, fino ai recenti Solaris Trollino.

Oggi il filobus storico Fiat 2411 n. 29 del 1958 è il prezioso testimone dell’epoca d’oro della Stel.

Non viene dimenticato il tram che diede il via nel 1913 all’esercizio in trazione elettrica.”

Un tuffo tra passato e recente presente guardando alle sfide viarie che furono affrontate a partire dai “sogni” dei fratelli Vincenzo e Roberto Marsaglia 1904 quando vollero dare vita alla Società Tramvie Elettriche Sanremo -litorale appunto la Stel.