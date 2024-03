Violenze a Villa Galeazza, le reazioni della coop Jobel e Isah: "Non sapevamo nulla" (foto e video)

"Non sapevamo nulla di questa indagine della polizia attendiamo di conoscere i dettagli", lo ha detto Alessandro Giulla il responsabile della cooperativa Jobel, 8 dipendenti della quale sono stati denunciati dalla polizia per abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di persone disabili e ricoverate all’interno di struttura sociosanitaria "Villa Galezza", gestita dall'Isah.

"Sono esterrefatto, non so nulla", dichiara Stefano Pugi, presidente della Fondazione Isah. "I dipendenti non sono nostri, ma mi viene lo stesso da piangere, faccio sopralluoghi tutti i giorni".

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, i disabili venivano trascinati a forza fra insulti, calci e schiaffi.

A svelare i deplorevoli gesti violenti le telecamere di videosorveglianza installate all’interno della struttura che visionate dagli operatori della Squadra Mobile di Imperia, hanno restituito diversi episodi di violenza, immediatamente segnalati all’Autorità Giudiziaria.