Sanremo: ‘Ascoltare l’ambiente per urlare il futuro: saremo ciò che salviamo’, una conferenza al Liceo Cassini

Il 21 marzo è stata una giornata dedicata all’ambiente ed alla sua salvaguardia per due scolaresche del Liceo statale ‘G.D. Cassini’ di Sanremo.

Nell’aula magna di villa Magnolie l’Inner Wheel Club di Sanremo e il Rotary Club Sanremo Hanbury in accordo con l’Istituto scolastico hanno organizzato una conferenza dal tema ‘Ascoltare l’ambiente per urlare il futuro: saremo ciò che salviamo’.

“Dopo i saluti ed i convenevoli di rito dei presenti e la calorosa accoglienza delle Prof.sse Patrizia Magnoni e Lia Motta - si spiega nel comunicato -, ha preso la parola l’Assessore all’ambiente e alla floricoltura Dott.ssa Sara Tonegutti che ha salutato i ragazzi invitandoli ad una partecipazione sempre più attiva e responsabile per l’ambiente che li circonda.

A seguire sono intervenuti Fiorenzo D’Annunzio (ex comandante stazione corpo forestale dello Stato e ora carabiniere forestale di Rocchetta Nervina), Monia Gurnari (volontaria della protezione civile e del servizio antincendio boschivo sezione di San Bartolomeo Sanremo) e Claudio Pallanca (capo squadra dei vigili del fuoco in servizio presso la sede di Ventimiglia, addetto all’organizzazione delle operazioni di spegnimento incendi).

Durante l’incontro, durato all’incirca due ore, i ragazzi hanno avuto modo di approfondire argomenti riguardanti il disboscamento, l’inquinamento e la deturpazione dell’ambiente in generale, e quindi di riflettere sulle gravose e spesso irrimediabili conseguenze di azioni imprudenti e scorrette dell’uomo nel vivere quotidiano.

Tematiche sempre più attuali e scottanti, affrontate con l’ausilio di slides assai significative per i dati in esse riportati, mirate a rendere i ragazzi sempre più consapevoli dell’entità e dell’importanza delle problematiche esistenti, al fine di adottare un comportamento sempre più responsabile volto a tutelare la salute del nostro pianeta; un pianeta che è di TUTTI e che TUTTI dobbiamo amare e rispettare, per garantire un futuro il più possibile ‘sereno’ alla popolazione che verrà e che di esso ne farà parte.

Grande la soddisfazione da parte di tutti i presenti : dai relatori che hanno incontrato un pubblico attento, dai docenti che hanno coinvolto i giovani, dai rappresentanti delle due associazioni, e dai ragazzi, che , siamo certi, sapranno essere ottimi ambasciatori di quanto emerso in questo incontro che certamente avrà un seguito negli anni a venire.

Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Maria Adele Zoia, socia ‘Innerina’, che tanto si è prodigata per l’ottima riuscita di questo evento formative”.