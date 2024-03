Gemellaggio Sanremo-Mentone e sfilata dei carri fioriti: l'assessore Scajola in rappresentanza della Regione

L'assessore Marco Scajola parteciperà domani, in rappresentanza di Regione Liguria al gemellaggio tra il Comune di Sanremo e il Comune di Mentone. La cerimonia si svolgerà alle 9.15 al Teatro del Casinò di Sanremo.

A seguire, a partire dalle 10.30, l'assessore Scajola sarà presente alla storica sfilata dei Carri Fioriti, evento sostenuto da Regione Liguria.

"Una giornata importante per Sanremo e per tutta la Riviera - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola -. Da un lato il gemellaggio con Mentone unirà ancora di più le nostre realtà, nel segno del trattato del Quirinale, con l'obiettivo di riuscire a fare sempre di più sistema nei diversi campi: dai servizi pubblici allo sviluppo infrastrutturale, alla rigenerazione urbana, passando per la gestione delle risorse idriche, ma anche per eventi turistici e culturali condivisi.

Dall'altro lato il ritorno, dopo quattro anni di stop, dei bellissimi carri fioriti è un grande traguardo che ci permetterà di riavere una vetrina fondamentale in Italia e non solo. Regione Liguria sostiene e promuove su tutto il territorio eventi ed iniziative, per valorizzare le nostre tipicità, i luoghi e le tradizioni - conclude l’assessore regionale Marco Scajola".