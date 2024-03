Speciale Weekend: il corso fiorito a Sanremo, le giornate Fai di Primavera a Vallebona e molto altro

Finalmente ci siamo, dopo 5 anni di assenza ritorna in grande stile a Sanremo il Corso Fiorito, la tradizionale sfilata dei carri in fiore che si terrà domani a partire dalle 10.30 con tema ‘SanremoINfiore & Outdoor’ e sarà preceduta, questo pomeriggio, da quella delle bande musicali e dei gruppi folkloristici.

La celebre sfilata per la prima volta ospiterà carri provenienti da Locarno (Svizzera) e dalla Carf, ovvero dalla Comunità di Agglomerazione della Riviera Francese (entrambi sfileranno fuori concorso, così come Sanremo). A fine manifestazione i carri fuori concorso verranno posizionati a Pian di Nave dove potranno essere ammirati anche nel pomeriggio.



Un po’ di storia - Il Corso Fiorito nasce nel 1904 con il nome ‘Festa della Dea Flora’. In quell’occasione sfilavano lungo le vie di Sanremo carrozze ornate e decorate da composizioni floreali con prodotti provenienti dal territorio. Il successo fu tale da divenire un appuntamento annuale che, nel Dopoguerra, prese il nome di ‘Italia in Fiore’ e ai carri fioriti si affiancarono bande musicali e gruppi folkloristici. Seguì un periodo di interruzione dal 1966 al 1980, quando la manifestazione riprese con nuovo slancio trasformandosi in uno degli eventi di punta del calendario manifestazioni del Comune di Sanremo con la denominazione di ‘Corso Fiorito’.

Nella seconda metà degli anni Novanta ha attraversato una nuova fase di successo e notorietà anche fuori dai confini della città grazie all’inserimento della sfilata e della premiazione nella trasmissione ‘Linea Verde’ con il nome di ‘Sanremoinfiore’, a un nuovo e più regolare assetto come l’assegnazione, ad ogni edizione, di un tema su cui i maestri di composizione floreale sono chiamati a cimentarsi, e al voto di una giuria, composta anche da personaggi di ampia notorietà legati, in qualche modo, al tema stesso.

Info utili

Domani la sfilata dei carri inizierà alle 10.30. Il percorso ad anello si snoderà lungo le seguenti vie e piazze cittadine: Lungomare Italo Calvino – piazzale Carlo Dapporto - tratto pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio sino a Giardini Vittorio Veneto. Previsti 3 giri ripresi dalle telecamere di Linea Verde (Rai 1). L’accesso al percorso sarà libero e gratuito. I posti a sedere (tribune) sono a pagamento, posizionati sul piazzale Carlo Dapporto, al costo di 30 euro + prevendita e sono acquistabili a QUESTO LINK. L’accesso alle tribune è consentito sino alle 9.30.

La sfilata delle Bande musicali partirà da Piazza Colombo oggi alle 16.30 per poi proseguire in via Matteotti, via Corradi, via Palazzo, piazza Colombo, scalinata del Casinò e piazza Borea d’Olmo con soste musicali di 5 minuti al Teatro Ariston, Cinema Centrale, incrocio via Corradi.

Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni. In provincia di Imperia sarà coinvolto domani il borgo di Vallebona, la meravigliosa porta degli otto luoghi.

In occasione di questa giornata si passeggerà per il centro del borgo alla scoperta dei suoi angoli segreti e suggestivi: si potrà visitare la moderna Loggia dell’Aria, la Parrocchiale di San Lorenzo con l'altissimo campanile e che al suo interno conserva alcuni affreschi e un pregevole organo Agati, l'Oratorio della Natività di Maria Santissima con un altro organo Agati. Non mancherà la visita dedicata al laboratorio di produzione dell'acqua di fiori di arancio amaro Presidio Slow Food e una passeggiata naturalistica alla scoperta di tre chiese campestri.

Aspettando la Pasqua c’è grande fermento ai Musei di Imperia con alcune interessanti iniziative che proseguiranno anche il prossimo fine settimana.

Oggi alle 11.00 e alle 15.30 sono previste due visite ‘Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown’ con un percorso adatto a grandi e piccini per immergersi in un mondo fantastico, alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani.

Sempre oggi alle 11.00 l’appuntamento è con ‘Villa Faravelli, un gioiello da scoprire’, una visita accompagnata alla collezione permanente del museo, per scoprire la Villa e le opere in essa contenute. Una vera e propria ‘immersione’ tra i movimenti artistici degli anni ’30 fino ai ’70, dall’astrattismo geometrico all'arte concreta e informale allo spazialismo, alle avanguardie europee e americane.

Domani alle 18.30 al Planetario del Museo Navale si terrà uno spettacolo a cura del Comitato Antikythera, dal titolo ‘Il mistero della Materia Oscura’, che ripercorrerà la storia delle scoperte astronomiche: dalla vecchia visione di un Universo costituito da tutto quello che i nostri occhi ci consentivano di osservare, a una realtà completamente diversa.

Spettacoli teatrali, ecco qualche proposta:

Quarant’anni di musica d’autore, lo spettacolo che propone Sabino Zaba questa sera nel teatro del Casinò di Sanremo con ‘Canto… anche se sono stonato’. Sul palco con Savino Zaba, la Stonato Band e le Swing Out Dancers.

Savino racconta e reinterpreta, talvolta con ironia, i grandi classici, da Nicola Arigliano a Natalino Otto, passando per Fred Buscaglione e Lelio Luttazzi, una serata dedicata alla Storia della Grande Musica swing dagli anni Venti al boom economico.

‘Ciò che vide il maggiordomo’ è il titolo della commedia brillante messa in scena dagli attori della Compagnia ‘Amici del Teatro di San Bartolomeo al Mare’ questa sera al Teatro Concordia di Diano Castello.

La storia è ambientata in un ospedale psichiatrico il cui primario, che ha rinunciato a espletare i propri doveri coniugali con una moglie ninfomane, confonde allegramente lavoro e avventure, ma l’arrivo improvviso della legittima consorte dà il là a una serie di bugie, equivoci, travestimenti, scambi di persone…



Un omaggio alle donne che nei secoli hanno segnato con il loro genio la società umana, pagando a volte un prezzo altissimo, è il fil rouge del nuovo allestimento concertato per voci e pianoforte del Teatro del Banchéro di Taggia dal titolo ‘Donne – genio & follia’.

Sono tante le conquiste sociali, culturali, scientifiche di oggi che devono la loro esistenza alla tenacia e alla determinazione di donne di ieri. Alcune, anzi molte, hanno dovuto fare i conti con il mondo ostile degli uomini, soprattutto di quelli che hanno amato, fino a perdersi nei meandri della propria incoscienza. Elsa Morante, Zelda Sayre, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf: donne risolute, emancipate e coraggiose, che hanno avuto il genio dell’espressività artistica e che per motivi diversi sono cadute nella spirale della follia, evidente e ineluttabile.

Ora suggeriamo un appuntamento un po’ particolare: nella ricorrenza della ‘Domenica delle Palme’ la ‘Cumpagnia da Parmura’ organizza una dimostrazione d’intreccio del ‘Parmurelu De.Co. di Bordighera’. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 14.30 in Piazza del Popolo a Bordighera Alta, davanti alla Chiesa di Santa Maria Maddalena. Sarà l’occasione per riscoprire una attività artigianale e carpire qualche segreto di quella che è considerata un’arte popolare. Si potranno anche acquistare i manufatti che da tradizione si usa benedire la domenica e conservare in casa per la protezione della famiglia.

