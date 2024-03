Filippo Rondelli di Dolceacqua nominato oggi a Firenze accademico della Vite e del Vino

L’Accademia della Vite e del Vino è un’istituzione che ha sede a Firenze, in Via Logge Degli Uffizi Corti, presso il palazzo storico che ospita anche l’Accademia dei Georgofili.

É stata eletta Ente Morale nel 1952 dal Presidente delle Repubblica Luigi Einaudi, ed è oggi riconosciuta come la più importante associazione d’Italia di ricercatori, professori universitari, scienziati e professionisti operanti nel mondo della viticoltura e dell’enologia.

Filippo Rondelli, dell’azienda vitivinicola Terre Bianche di Dolceacqua, è stato nominato come Accademico Corrispondente su proposta del Consiglio Accademico, e scelto tra “personalità che con il proprio lavoro hanno acquisito meritata fama nell’esercizio della viticoltura e dell’enologia.”

L’appartenenza all’Accademia è considerata il raggiungimento di un traguardo professionale di prestigio e di onore. La cerimonia di consegna del diploma per mano del Prof. Rosario Di Lorenzo, Presidente dell’Accademia della Vite e del Vino, si è svolta oggi a Firenze, durante la tornata di apertura del 75° Anno Accademico, alla presenza degli Accademici riuniti con l’autorevole prolusione dell’Accademico Dott. Lamberto Frescobaldi, Presidente dell’Unione Italiana Vini.

“Ringrazio il Presidente, il Consiglio e gli Accademici tutti. Ancora non ci credo – ha detto Filippo Rondelli - è una nomina arrivata inaspettata, che mi rende molto felice. È per me un grandissimo onore essere Accademico Corrispondente dell’Accademia della Vite e del Vino per la dedizione al mio lavoro qui tra le vigne del Rossese di Dolceacqua. Farò del mio meglio per meritarlo, collaborando ai lavori dell’Accademia”.