L’esperienza di Matilde Vicenzi: oltre un secolo di raffinatissima dolcezza 

Nel tessuto della tradizione italiana, Matilde Vicenzi rappresenta oltre un secolo di storia della pasticceria di qualità. Fondata nel 1905 a Verona da Matilde Vicenzi, l'azienda è diventata sinonimo di eccellenza nella produzione di pasticcini, amaretti, savoiardi e una varietà di dolci che interpretano la raffinatezza italiana nel mondo. Oggi, con più di 110 anni di storia, il brand veronese celebra l'arte della pasticceria italiana, portando avanti con orgoglio una tradizione di qualità e innovazione.

Al centro della filosofia di Matilde Vicenzi vi è un impegno incrollabile verso la qualità e l'autenticità, un patrimonio trasmesso attraverso generazioni. Questo impegno si riflette nella ricercata selezione delle materie prime e nella cura di ogni prodotto, da quelli più tradizionali a quelli che rappresentano le più recenti innovazioni. L’azienda continua a essere una custode della pasticceria italiana, unendo sapientemente tradizione e gusto contemporaneo.

La selezione di Matilde Vicenzi è un vero e proprio invito a viaggiare attraverso i sapori unici della pasticceria italiana. Ogni prodotto, dai Savoiardi Vicenzovo, essenziali per lo speciale tiramisù Matilde Vicenzi, agli Amaretti, dalle Millefoglie alle innovative Basi per dolci, è frutto di una storia di passione e dedizione. Con gli ultimi arrivi, come i Bocconcini di pasta sfoglia, Matilde Vicenzi continua a sorprendere e deliziare, offrendo nuove esperienze uniche per il palato.

Anche nell'innovazione, Matilde Vicenzi rimane fedele alla tradizione, esplorando nuovi orizzonti del gusto pur mantenendo saldo il legame con il passato. Questa fusione tra il rispetto delle ricette tradizionali e la volontà di offrire prodotti che rispondano ai gusti moderni evidenzia la capacità del brand di evolversi, mantenendo sempre al centro l'eccellenza e l'autenticità.

Più che un semplice produttore di dolci, Matilde Vicenzi rappresenta un'eredità di valori, di cultura e di passione che si rinnova giorno dopo giorno. Ogni dolce è un invito a condividere momenti di felicità, in linea con quella che è la vera essenza dell'ospitalità italiana: la condivisione e il calore umano.

Matilde Vicenzi non è solo sinonimo di fine pasticceria italiana ma è anche un invito a fermarsi e godere dei piccoli piaceri della vita. Attraverso i suoi prodotti, l'azienda invita a riscoprire la gioia della condivisione e del gusto, celebrando la ricchezza e la varietà della tradizione pasticcera italiana. Un'esperienza che l’azienda veronese è orgogliosa di offrire da oltre un secolo a questa parte.