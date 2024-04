Come proteggere gli occhi e la pelle con un integratore di luteina

Nell'era digitale, in cui gli schermi sono una presenza costante nella nostra vita quotidiana, proteggere la vista è diventato più importante che mai. Allo stesso tempo, l'esposizione prolungata al sole senza adeguata protezione può danneggiare non solo i nostri occhi ma anche la nostra pelle. Se aggiungiamo il fatto che all’avanzare dell’età si diventa più predisposti a problemi agli occhi quali la cataratta e la degenerazione maculare senile e all’invecchiamento della pelle, comprendiamo quanto grande sia il bisogno di agire in via preventiva per la protezione di occhi e pelle.

La luteina è un potente antiossidante naturale che agisce a beneficio di occhi e pelle. Scopriamo le proprietà e funzioni della luteina e come un integratore di luteina sia il modo migliore di integrarla quando l’alimentazione non ne fornisce a sufficienza e come sia in grado di offrire una soluzione efficace per aiutare a preservare la salute degli occhi e della pelle.

Luteina: proprietà antiossidanti

Appartenente al gruppo delle xantofille, la luteina è un carotenoide con impressionanti proprietà antiossidanti che gioca un ruolo cruciale nella protezione degli occhi e della pelle nonché eccellente per combattere l'invecchiamento cellulare della pelle.

Ma cosa la rende così speciale?

Luteina: una barricata contro i radicali liberi e un rafforzamento del sistema immunitario

In quanto carotenoide, ha caratteristiche particolarmente protettive in relazione a parecchie patologie: la luteina neutralizza i radicali liberi, molecole instabili che, se non sono tenute sotto controllo, possono causare danni cellulari. Questo processo è fondamentale per prevenire l'invecchiamento precoce della pelle e proteggere gli occhi da patologie come la degenerazione maculare e la cataratta.

La luteina riesce così a rendere più forte il sistema immunitario del nostro corpo arrestando anche il progresso di malattie agli occhi come la congiuntivite, la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare senile.

Luteina: un filtro di luce solare naturale

Uno dei superpoteri della luteina è la sua capacità di filtrare le lunghezze d'onda dannose della luce visibile, in particolare la luce blu emessa dai dispositivi elettronici e i raggi UV del sole. Agendo come un filtro solare naturale per gli occhi, riduce lo stress ossidativo che può portare a danni visivi nel tempo.

Luteina: protezione della macula e del cristallino dell’occhio

La luteina si accumula principalmente nella macula, un'area critica della retina responsabile della visione centrale ad alta risoluzione. La sua presenza in questa zona aiuta a mantenere la visione nitida e a prevenire l'insorgenza della degenerazione maculare legata all'età ma anche all’esposizione a fumo di sigaretta, a fattori genetici e a squilibri nutrizionali. In minore quantità, la luteina è presente anche nel cristallino e a tal proposito le viene ascritta la capacità di contrastare la cataratta (causata proprio dall'offuscamento del cristallino dell'occhio).

Come funziona un integratore di luteina

Glisono progettati per fornire un dosaggio concentrato di questo carotenoide essenziale, spesso ine altri nutrienti che supportano la. Formulato per essere un complemento alimentare in un’alimentazione scarsa o priva di alimenti ricchi di luteina, ecco come un integratore di luteina può aiutare.

Supporto visivo completo

La luteina negli integratori aiuta a proteggere la macula e il resto della retina dai danni ossidativi e dalla luce blu, riducendo il rischio di patologie oculari e migliorando la qualità della visione. Un eccellente ed efficace integratore di luteina è formulato abbinando alla luteina la zeaxantina – altro carotenoide che si accumula prevalentemente nella macula dell’occhio – e combinando i migliori nutrienti e minerali per il mantenimento della normale capacità visiva, come vitamina A, vitamina C, vite rossa, selenio, rame, zinco e Ginkgo Biloba.

Difesa cutanea

Anche i benefici della luteina sulla pelle sono notevoli. La luteina protegge dai danni solari e contribuisce a combattere i segni dell'invecchiamento:

· aumenta l'idratazione e l'elasticità della pelle

· riduce le macchie e le rughe.

Facilità d'assunzione

Gli integratori offrono un modo semplice e pratico per assicurarsi il fabbisogno giornaliero di luteina, soprattutto per coloro che faticano a ottenere quantità sufficienti da sola alimentazione. La loro facilità d’assunzione rende facilmente disponibile la luteina.

Effetti collaterali e controindicazioni della luteina

In genere la luteina è ben tollerata. Gli effetti collaterali sono rari e generalmente associati all'assunzione di dosi molto elevate che possono causare una colorazione giallo-dorata della pelle nei soggetti con carnagione chiara.

Assumere la luteina secondo il fabbisogno

Il corpo umano non è in grado di sintetizzarla, quindi dev’essere introdotta attraverso cibi che la contengono come ille, gli, il, i, alimenti in cui predominano il colore giallo e arancione come il tuorlo d’uovo e gli agrumi, la papaia o la zucca, i pomodori.

Nel caso non sia possibile raggiungere assumerne la dose giornaliera con l’alimentazione, inserire un integratore di luteina nella routine quotidiana è un passo intelligente verso la protezione a lungo termine della tua vista e della tua pelle. La dose raccomandata di luteina per ottenere benefici visibili varia ed è sempre consigliabile parlare con un professionista sanitario prima di iniziare qualsiasi nuova supplementazione per assicurarsi che sia adatta alle tue esigenze personali di salute.

In caso di gravidanza e nei primi mesi di allattamento se ne sconsiglia comunque l’assunzione via integratore: in queste particolari condizioni, la donna dovrebbe limitarsi all’assunzione della luteina solo attraverso l’alimentazione.

Integratore di luteina Vistaltop

La luteina non solo protegge gli occhi e la pelle dalle aggressioni esterne ma sostiene anche il loro benessere generale dall'interno. Un integratore di luteina può quindi essere il tuo alleato per affrontare le sfide del moderno stile di vita digitale e ambientale, mantenendo la tua vista acuta e la tua pelle radiosa.

L’integratore di luteina Vistaltop è un integratore di luteina avanzato, progettato per supportare in modo efficace la salute visiva e cutanea. Ideale per chi trascorre molte ore al computer, Vistaltop offre protezione dagli effetti degli occhi stanchi, secchi e arrossati, e combatte l'invecchiamento cellulare.

Il prodotto si distingue per il suo alto dosaggio di luteina e zeaxantina, essenziali per la protezione della macula e la salvaguardia dell'integrità visiva. Arricchito con Vitamina A, per contrastare la secchezza oculare e migliorare la visione notturna, Vitamina C, per ridurre la stanchezza, e minerali come Selenio e Rame, che proteggono le cellule oculari dai danni ossidativi. Include anche estratti di Vite Rossa e Ginkgo Biloba per promuovere la circolazione sanguigna e l'apporto di nutrienti alle cellule oculari. Prodotto da Agocap Pharma, un'azienda italiana nota per l'alta qualità e sicurezza dei suoi integratori, Vistaltop è disponibile in confezioni da 60 compresse, offrendo un supporto completo per due mesi. Tutti i prodotti sono notificati al Ministero della Salute, garantendo affidabilità e standard elevati.