Sanremo: assolto 58enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla compagna

È stato assolto per non aver commesso il fatto il 58enne arrestato a inizio marzo a Sanremo con l’accusa di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna. L’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Artioli, è comparso questa mattina in Tribunale a Imperia per il processo con rito abbreviato.

Il 58enne era stato arrestato dalla Polizia per atti persecutori nei confronti della ex, tempestata di messaggi, email, telefonate. Era arrivato infine a incendiarle l’auto. Episodi a seguito dei quali il Gip del Tribunale di Imperia aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'uomo, finito ai domiciliari. Misura poi tramutata in carcerazione quando il 58enne, al momento della notifica, ha mostrato intenti minacciosi nei confronti della donna.

Al momento dell’arresto di inizio marzo l’uomo era stato scarcerato con obbligo di dimora e il divieto di avvicinamento alla donna. Divieto che avrebbe poi violato. Tesi poi smentita dall’assoluzione di questa mattina. Il giudice, in quel caso, non aveva disposto nuove misure cautelari (erano rimaste in vigore le precedenti) per carenza di gravi indizi.