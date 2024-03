Sanremo: il Questore sospende la licenza del Bar Lamarmora nel quartiere San Martino per 10 giorni (Foto)

Su ordine del Questore Giuseppe Felice Peritore, gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno sospeso la licenza del ‘Bar Lamarmora’ nel quartiere San Martino, frequentato da numerosi pregiudicati italiani e stranieri. Rimarrà chiuso per 10 giorni.

Con l’innalzarsi dell’attenzione nel quartiere matuziano, la Polizia ritiene che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico.

Il provvedimento è stato adottato al termine dei controlli del Commissariato, in particolare dal mese di febbraio fino a pochi giorni fa, durante i quali sono stati identificati tra gli avventori del locale molti gravati da precedenti di polizia. Il primo febbraio scorso il locale è stato interessato dal grave episodio culminato nell’aggressione a mano armata nei confronti dell’allora titolare del locale da parte di un sanremese che, a seguito di una indagine condotta dal Commissariato e dalla Squadra Mobile della Questura, è stato assicurato alla giustizia.

In quel caso si era chiusa brillantemente una attività di polizia giudiziaria che aveva destato ampio clamore, ancor più perché accaduto in prossimità dell’inizio della manifestazione canora Festival di Sanremo per la quale tutti i dispositivi di sicurezza erano stati elevati per garantire la tranquillità di addetti ai lavori, artisti, residenti e turisti.