Maxibollette dell'acqua nell'Imperiese, Scajola: “Tariffe retroattive previste dalla legge”

Servizio idrico integrato: a breve una riunione per fare il punto della situazione sulle tariffe e sulla bollettazione.

L’incontro è stato fissato per mercoledì 27 marzo, quando si terrà la riunione convocata a Imperia dal Commissario dell’Ato Idrico, Claudio Scajola, e alla quale parteciperà anche la società Rivieracqua.

“Faremo il punto della situazione per discutere e approfondire temi che riguardano le tariffe e la bollettazione”, dice Claudio Scajola.

Il Commissario, che nei giorni scorsi ha firmato il decreto con cui sono state ufficializzate le tariffe per l’acqua utilizzata a uso agricolo e zootecnico, in merito alla vicenda delle maxi bollette riportata in questi ultimi giorni evidenzia che “le tariffe applicate retroattivamente sono quelle che in base alle disposizioni normative vigenti si sarebbero dovute applicare dal 2018, come ho più volte ribadito. Per quanto riguarda i lavori in corso per dotare la provincia di una rete di impianti adeguata – continua Claudio Scajola – gli interventi proseguono secondo quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori”.