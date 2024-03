Bordighera: consegnati attestati a partecipanti ai corsi d’Inglese promossi dall’Amministrazione

Si è tenuta ieri sera a Bordighera la consegna degli attestati ai partecipanti ai corsi d’Inglese promossi dall’Amministrazione Ingenito, giunti ormai alla quarta edizione. Sono stati due i cicli di lezione proposti, uno per livello A2 'Basic' ed uno per livello A1 'Survival'; entrambi hanno avuto inizio a novembre, con una durata di 54 ore.



“Desidero complimentarmi con tutti gli iscritti per l’impegno con cui hanno seguito i corsi, cogliendo un’occasione di crescita personale e professionale, e ringraziarli per la lettera con cui a inizio marzo hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e parole di grande stima nei confronti della docente.” ha commentato il Sindaco Ingenito. “Il mio ringraziamento anche alla Vice Presidente del Consiglio Laura Pastore, che ha coordinato