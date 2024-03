Ventimiglia, ruspe in azione in via Tacito. Di Muro: "Sorgeranno nuovi servizi sportivi" (Foto)

Sono iniziati i lavori in via Tacito a Ventimiglia, nei pressi del liceo Aprosio, dove sorgeranno una piscina, campi da padel, spogliatoi, un bar e nuovi parcheggi. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Ruspe in azione! Ieri sopralluogo in via Tacito dove a breve sorgeranno nuovi servizi sportivi, tra i quali campi da padel e una nuova piscina" - fa sapere il primo cittadino.

"Grazie a un importante investimento privato sarà possibile, finalmente, sottrarre quest’area al degrado e riconsegnarla ai cittadini che, in forza di una convenzione che la nostra Amministrazione ha portato in approvazione del Consiglio Comunale, beneficeranno di accessi a tariffe agevolate" - fa sapere il sindaco Di Muro, che ieri ha fatto un sopralluogo in via Tacito insieme all'assessore Adriano Catalano.