Bordighera, nuova vita per l'ex campo sportivo di Arziglia: sorgerà un'area parcheggio gratuita

L’ex campo sportivo di Arziglia, debitamente adeguato e​ illuminato, diventerà un’area di parcheggio gratuita: è questo l’indirizzo che la Giunta Comunale di Bordighera ha deliberato nella seduta di Giunta dello scorso 12 marzo.​

A tale scopo il Comando di Polizia Locale adotterà le necessarie opere di sfalcio della vegetazione, posa di barriere di sicurezza sotto il ponte ferroviario, installazione di segnalazioni in gomma tipo “defleco” (delineatore stradale flessibile in gomma), ripristino dell’uscita pedonale lato ponente per una superficie di circa 50 mq e collocazione di opportuna segnaletica verticale. L’Ufficio Manutenzioni provvederà a una appropriata illuminazione dell’area per motivi di sicurezza. Ovviamente è previsto che l’area resti interdetta ogniqualvolta sia necessario per ragioni idrometereologiche.

La decisione è stata presa alla luce della richiesta di parcheggi da parte della popolazione residente e turistica, in particolar modo nella stagione estiva e con riferimento anche ad altri eventi come i prossimi festeggiamenti di Sant’Ampelio che quest’anno comprenderanno, oltre alle serate danzanti ed enogastronomiche e allo spettacolo pirotecnico, il concerto dei Matia Bazar l’11 maggio.