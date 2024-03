Arma di Taggia: in allestimento il cantiere per la nuova scuola in viale delle Palme, parcheggi gratis in via Stazione

E’ in fase di allestimento il cantiere per la realizzazione della nuova scuola in viale delle Palme ad Arma di Taggia. Il nuovo edificio proporrà 14 classi e laboratori con l'intenzione dell'amministrazione comunale di andare a colmare la mancanza dettata dalla demolizione dell'ex Scuola Papa Giovanni.

L'attuale parco giochi verrà convertito in giardini di pertinenza esclusiva della scuola. Per allestire il cantiere è stato necessario delimitare un’area per l’accesso e il passaggio in sicurezza dei mezzi pesanti in via Caboto. Proprio per questo il Comune ha confermato che l’area di manovra dei mezzi, attualmente nel parcheggio di via Caboto, sarà disponibile al parcheggio dei mezzi privati, ogni giorno dalle 17.30 alle 8 del mattino successivo. Invece, i parcheggi blu lungo via Stazione, tra la rotonda sull’Aurelia al passaggio pedonale all’incrocio con via Oro, saranno gratuiti.

L'opera costerà 3 milioni e 100mila euro ed è resa possibile grazie a una linea di credito, statale distribuita da Regione e anche attraverso finanze Comunali, con un mutuo da 860mila euro. Il nuovo fabbricato sarà di 2 piani per circa 700 metri quadri. L'opera rientra nel graduale progetto di riqualifica del viale delle Palme, iniziato dal parcheggio nella buca.

Il bando per la nuova scuola ha visto 12 ditte invitate e 7 in gara, alla fine ha vinto la proposta della impresa Silvano. Ci vorranno almeno 700 giorni prima che l'opera sia conclusa.