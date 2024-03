Elezioni, Anima Sanremo cresce: ecco quali sono i punti chiavi

ANIMA Sanremo cresce. I movimenti civici sono spesso caratterizzati dall’aspirazione a diversi punti chiave, che li definiscono. Rappresentano aspetti importanti per ANIMA:

• L'impegno di carattere civico di ANIMA: si basa sull'attivismo e sull'interesse per il bene pubblico.

• La partecipazione democratica: ANIMA incoraggia le persone a essere attive nel processo decisionale, sia attraverso il coinvolgimento agli eventi e alle discussioni, sia attraverso altre forme di mobilitazione come la pressione sugli amministratori locali per cambiare o modificare l'organizzazione di iniziative di base.

• Le tematiche sociali: ANIMA intende concentrare parte della sua attività sulle tematiche sociali rilevanti per la comunità o la società nel suo insieme. Ciò può includere l'equità sociale, l'ambiente e altre criticità importanti.

• Il coinvolgimento della comunità: Intendiamo coinvolgere un'ampia platea di persone, creando un senso di solidarietà e mobilitando le risorse e le competenze della Città per raggiungere obiettivi comuni.

ANIMA intende promuovere un cambiamento positivo nella città di Sanremo attraverso l'attivismo, la partecipazione e la condivisione.

ANIMA sta crescendo, i riscontri in citta' sono positivi e i candidati sono distintivi per preparazione, disponibilita' e credibilita'. Una squadra forte che intende portare eventi temi importanti per la citta':

• i progetti infrastrutturali che cambieranno la città e necessitano di un approccio di competenza e trasparenza.

• il glocal marketing turistico come nuovo modo di rapportarsi alla nuova realtà globalizzata in modo partecipato e consapevole. Da una parte la globalizzazione del mercato dei beni e dei servizi e dall'altra la dimensione locale di attori territoriali anche piccoli, interessati a proporre le loro offerte di beni e servizi a target globali. Noi vogliamo un approccio nuovo di "turismo integrato" che possa abbracciare tutti gli asset di Sanremo: mare, musica, sport, gioco e intrattenimento, cultura, storia, verde e fiori, vallate e frazioni da scoprire.

• Alla ricerca di fondi alternativi per supportare la crescita della città nella sua interezza. Periferie e centro.

• Al miglioramento del decoro urbano e la pulizia come biglietto da visita di Sanremo verso i cittadini e verso i turisti.