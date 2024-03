Sanremo, giovedì evento del nuovo direttivo di "Impresa Donna" di Confesercenti

Primo esordio pubblico del nuovo direttivo di "Impresa Donna "di Confesercenti, rinnovato gruppo di imprenditrici della Provincia di Imperia, guidato dal Presidente Erika Martini con un evento dedicato, giovedì 21 alle ore 17.00 nella prestigiosa sala Meeting di "The Mall " nella città di Sanremo.

Un incontro intitolato “Impresa al femminile: come fare la Differenza”, con invitati selezionati, mirato a dare luce alla imprenditoria femminile sul territorio e in Italia , con la partecipazione delle referenti nazionali di "Impresa Donna" , di manager del settore delle offerte di lavoro e di imprenditrici locali.

Un'occasione per illustrare novità sulle offerte alle imprese nel settore del microcredito, delle nuove convenzioni con agevolazioni per le socie Confesercenti, sulle ultime attività svolte in Regione Liguria sulla parità di genere e della certificazione a cura dello sportello "Futura " di Confesercenti.