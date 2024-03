Sanremo: con il nuovo project del lungomare che fine faranno rally e Corso Fiorito? Biancheri: “Ipotesi vecchio percorso, la prossima amministrazione approfondirà” (video)

Con il progetto per il waterfront di Sanremo che fine faranno le manifestazioni storicamente ospitate sul lungomare?

A inizio gennaio l’amministrazione comunale ha preso visione del project financing depositato dall’imprenditore Walter Lagorio per riqualificare completamente la zona del lungomare Italo Calvino e del piazzale Dapporto, di fronte alla vecchia stazione ferroviaria. Una grande area verde intrecciata con la pista ciclabile, parcheggi interrati, posteggi per le biciclette, spazi per eventi, alberi e zone commerciali. Un volto completamente nuovo che, però, dovrà essere integrato con le storiche manifestazioni che da anni trovano spazio proprio lì, a due passi dal mare. Soprattutto il Rallye di Sanremo (sempre pronto a tornare su scala internazionale) e il Corso Fiorito, ripartito quest’anno dopo lo stop per il Covid.

Se ne è discusso durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Sanremo con l’interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Andrea Artioli durante il question time. “Ho notato un grande intervento per il parcheggio e il polmone verde - ha detto Andrea Artioli - anche se non ho visto una integrazione con un progetto concreto. E come si farà con rally e carri fioriti?”.

“Ho chiesto per il rally, mentre per il Corso Fiorito c’è l’ipotesi del vecchio percorso tra via Roma e via Nino Bixio - ha risposto il sindaco Alberto Biancheri - oggi stiamo lavorando al progetto sul piano finanziario ed economico. Se poi la prossima amministrazione vorrà andare avanti si potrà approfondire”.

La discussione in consiglio comunale